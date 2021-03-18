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Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Gününe özel mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Gününe özel bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında Çanakkale ruhunun milletimize devrettiği bağımsızlık ülküsüyle gelen nesillere güçlü bir şekilde teslim eden ve etmeye devam edecek olan kutsal bir değer olduğu vurgusunu yaptı.

18 Mart 2021 Perşembe 14:50
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Gününe özel mesaj!
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, dünyanın savaş kaderini değiştiren şanlı zafer yorumlarında bulundu. Çanakkale Zaferi'nin Anadolu'daki Türk varlığını kabul etmeyenlere karşı kahraman ecdadlarımızın yazdığı şanlı bir destan olduğu vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106. sene öncesinde Türk milleti olarak büyük bir gururla yaşadığımız Çanakkale zaferinde şehit düşen tüm kahraman ve aziz şehitlerimizin rahmetle anılarak tazimle yâd ettiklerini söyledi. 

Anadolu'yu Türk milletine vatan olarak bırakan atalarımıza layık birer evlatlar olarak bugün ülkemize oynanmak istenen geçit vermeyeceklerine dikkat çene Başkan Erdoğan mesajının devamında, milletimizin bekası için hep birlikte mücadele ederek ülkemizi savunacağımızı ifade etti. Erdoğan, mesajında ayrıca; bu güne kadar yaşadıkları en zor şartlarda bile gelen düşmanları mağlup ederek zaferle çıkan Türk milletinin, bugün olan birliğini muhafaza etmek için aynı idrak ile gerekli olması durumunda canını feda etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:50
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