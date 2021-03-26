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Başkan Erdoğan, İstanbul'da Libya heyetini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Libya'nın Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile birlikte üye Abdullah Hüseyin El Lafi'yi ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

26 Mart 2021 Cuma 20:12
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Libya heyetini ağırladı
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Libya Başkanlık Konseyi, göreve başladıktan hemen sonra Türkiye'ye ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile üye Abdullah Hüseyin El Lafi'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya heyetini Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan ile Libya heyeti arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin gözden geçirildiği ve bundan  sonra işbirliği anlamında atılacak adımlarda geliştirilebilecek stratejilerin değerlendirildiği bildirildi. Güncel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Vahdettin Köşkü girişine Libya bayrağı çekildiği ve Başkan Erdoğan'ın basına el-Menfi ve El Lafi ile fotoğraf çektirdiği belirtildi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanLibya HeyetiIstanbulToplantı
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