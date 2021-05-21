Basın Kartı Yönetmenliği’nde değişiklik

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre gazetecilik alanının ve basın kartının saygınlığının arttığı belirtilirken, terör, vatana ihanet gibi suçlarla bağlantılı insanların basın kartı bulundurmasının engellendiğini ve basın ve ifade özgürlüğünü güçlendirecek maddelerin yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne eklendiği vurgulandı.

Yönetmelikte değiştirilen maddelerden birisi de 25. madde olan basın kartının iptali. Süresiz geçerli olan basın kartı sahibi, sahip olduğu basın kartına ve kullandığı sıfata yönelik ahlaki ve etik olmayan hareketler sergilemesi bu eylemlerin basın meslek onuruna zarar vermesi ile kişinin şiddet ve terör gibi zarar verici hareketleri desteklemesi durumunda Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu kişilerin basın kartı askıya alınabilir.

Artık basın kartı alınabilmesi için kişinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Yeni yönetmeliğin 6. Maddesinde bu düzenlemeye gidildi.