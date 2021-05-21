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Basın Kartı Yönetmenliği’nde değişiklik

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’nde yer alan bazı maddelerin yürürlüğünü durdu ve sonrasında ‘Basın Kartı Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazetede yayımlandı. İşte ayrıntılar…

21 Mayıs 2021 Cuma 18:58
Basın Kartı Yönetmenliği’nde değişiklik
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İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre gazetecilik alanının ve basın kartının saygınlığının arttığı belirtilirken, terör, vatana ihanet gibi suçlarla bağlantılı insanların basın kartı bulundurmasının engellendiğini ve basın ve ifade özgürlüğünü güçlendirecek maddelerin yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne eklendiği vurgulandı.

Yönetmelikte değiştirilen maddelerden birisi de 25. madde olan basın kartının iptali. Süresiz geçerli olan basın kartı sahibi, sahip olduğu basın kartına ve kullandığı sıfata yönelik ahlaki ve etik olmayan hareketler sergilemesi bu eylemlerin basın meslek onuruna zarar vermesi ile kişinin şiddet ve terör gibi zarar verici hareketleri desteklemesi durumunda Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu kişilerin basın kartı askıya alınabilir.

Artık basın kartı alınabilmesi için kişinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Yeni yönetmeliğin 6. Maddesinde bu düzenlemeye gidildi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
Basın Kartı YönetmeliğiGazetecilik
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