Basın Kartı Yönetmenliği’nde değişiklik

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre gazetecilik alanının ve basın kartının saygınlığının arttığı belirtilirken, terör, vatana ihanet gibi suçlarla bağlantılı insanların basın kartı bulundurmasının engellendiğini ve basın ve ifade özgürlüğünü güçlendirecek maddelerin yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne eklendiği vurgulandı.
Artık basın kartı alınabilmesi için kişinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Yeni yönetmeliğin 6. Maddesinde bu düzenlemeye gidildi.
Son Güncelleme: 21.05.2021 18:58