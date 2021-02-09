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Başbakan Saner: ''Türkiye'nin garantörlüğüyle hareket edeceğiz''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, bugün mecliste yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin garantörlüğü kapsamında varlığımızı devam ettireceğiz açıklamalarında bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 18:08
Başbakan Saner: ''Türkiye'nin garantörlüğüyle hareket edeceğiz''
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i hedef aldı. Çünkü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti.

Açıklamalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, ‘’Rum tarafının yaklaşımlarını samimi bulmuyorum. Türkiye’nin garantörlüğünü istemiyorlar. Onların hayalleri Kıbrıs ile Türkiye’nin bağlantısını kesmek. Burasını bir Yunan devletine çevirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz’’ dedi.

Saner, ‘’Rum lider Nikos Anastasiadis’in Miçotakis ile birlikte Türkiye’ye yönelik söylediği şeyleri kınıyorum. Onların Enosis hayallerini Kıbrıs’ın serin sularına gömeceğiz. Buradaki işgalciler Rum tarafıdır. İnsanımızı silah zoruyla adadan kovmaya çalıştılar. Bunları unutmuş değiliz. Ancak Türkiye bizi o dönemde düşman işgalinden kurtardı. Biz her zaman Türkiye ile hareket edeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiErsan Saner
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