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Barış Atay ve Süleyman Soylu arasında gergin anlar yaşandı

Tip Hatay Milletvekili Barış Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı. Tartışma sosyal medya üzerinden gerçekleşti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:01
Barış Atay ve Süleyman Soylu arasında gergin anlar yaşandı
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TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medyada Süleyman Soylu’nin yeğeninin son model arabayla videosu yayınlanınca Soylu’ya karşı paylaşımlar yaptı. Soylu ise Atay’ın yaptığı paylaşımlara cevap verdi.

Sosyal medyada Süleyman Soylu’nun yeğeninin son model araba ile vidosunun yayınlanmasının ardından Atay, “"Ohh paralar buralara gidiyormuş ooooooh" yazdı.

Atay’ın bu paylaşımını gören Soylu ise tepki vererek, “''Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur'' dedi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluBarış AtayTwitterAraba
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