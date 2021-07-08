Bakan Yanık, kadına şiddete 5 yılı kapsayan eylem planını açıkladı..

Mısır’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplantısına katılan Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık, bir konuşma gerçekleştirdi. Kadından sorumlu bakanları katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddet ile ilgili başlatılan eylem planları hakkında konuşan Bakan Yanık, Türkiye'nin 2007 yılından bu yana kadına yönelik gerçekleştirilen şiddetle ilgili üç ulusal eylem planını hayata geçirdiğini ve dördüncü eylem planı çalışmalarının da 1 Temmuz'da başlattıklarını söyledi.

Gelecekteki 5 yıl boyuncate her türlü mücadeleyi göstereceklerini ve şiddetin önlenmesi için erken müdahaleyi hizmetlerinin en önemli parçası haline getirdiklerini belirten Bakan Yanık, şiddet mağduru tüm kadınları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başlattıkları eylem planı çalışmalarında ilk olarak eğitim, ekonomi ve sağlığın yanı sıra karar alma mekanizmaları ile medya politikaları ayağında hedefler belirlediklerine dikkat çeken Bakan Yanık, kadın ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini yükselterek kadınların işgücüne katılımını daha fazla destekleyeceklerini kaydetti. Bakan Yanık konuşmasının devamında, kadın istihdamı ile girişimcilik çalışmalarının daha da kapsamlı hale getirilerek kadının iş-yaşam uyumunu destekleyeceklerini ifade etti.