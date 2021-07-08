İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...

Bakan Yanık, kadına şiddete 5 yılı kapsayan eylem planını açıkladı..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddet ile ilgili başlatılan eylem planları hakkında konuştu. 'Şiddete hep birlikte dur diyelim' ilkesi ile başlatılan ve önümüzdeki 5 yılı kapsayan eylem planı çalışmasını 1 Temmuz tarihinden itibaren başlattıklarını söyleyen Bakan Yanık, eylem planının hedeflerini detaylı olarak anlattı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 23:10
Bakan Yanık, kadına şiddete 5 yılı kapsayan eylem planını açıkladı..
Takip Et:

Mısır’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplantısına katılan Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık, bir konuşma gerçekleştirdi. Kadından sorumlu bakanları katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddet ile ilgili başlatılan eylem planları hakkında konuşan Bakan Yanık, Türkiye'nin 2007 yılından bu yana kadına yönelik gerçekleştirilen şiddetle ilgili üç ulusal eylem planını hayata geçirdiğini ve dördüncü eylem planı çalışmalarının da 1 Temmuz'da başlattıklarını söyledi.

Gelecekteki 5 yıl boyunca kadına şiddette her türlü mücadeleyi göstereceklerini ve şiddetin önlenmesi için erken müdahaleyi hizmetlerinin en önemli parçası haline getirdiklerini belirten Bakan Yanık, şiddet mağduru tüm kadınları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Başlattıkları eylem planı çalışmalarında ilk olarak eğitim, ekonomi ve sağlığın yanı sıra karar alma mekanizmaları ile medya politikaları ayağında hedefler belirlediklerine dikkat çeken Bakan Yanık, kadın ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini yükselterek kadınların işgücüne katılımını daha fazla destekleyeceklerini kaydetti. Bakan Yanık konuşmasının devamında, kadın istihdamı ile girişimcilik çalışmalarının daha da kapsamlı hale getirilerek kadının iş-yaşam uyumunu destekleyeceklerini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 08.07.2021 23:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadına şiddetDerya YanıkAile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı5 Yıllık Eylem PlanıEylem Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?
TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Engelli raporu yenileme
Maske cezasına nereden bakılır? 2021 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
ÇYDD burs ücreti ne kadar? 2021 ÇYDD bursu ayın kaçında yatıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.