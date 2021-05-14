Bakan Varank, Sedat Peker olaylarına tepki gösterdi:

Bakan Varank, son zamanlarda gündemde olan Sedat Peker konusuna Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini gösterdi. Varank paylaşımında, "Bir zamanlar Fuat Avni'den medet uman muhalefet kendine yeni bir oyuncak bulmuş. AK Parti'nin alametifarikası 90'lar kalıntısı her türlü illegal yapıyı tarihin çöplüğüne göndermesidir. Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Kalın: “Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" demişti.