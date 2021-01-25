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Bakan Soylu'nun annesiyle paylaşılan fotoğrafa küfür eden zanlının cezası belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile annesinin birlikte çekilmiş fotoğrafın altına çirkin sözler yazarak küfür eden zanlının iddianamesi hazırlandı. İddianamede ise zanlı için istenilen ceza da belli oldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:06
Bakan Soylu'nun annesiyle paylaşılan fotoğrafa küfür eden zanlının cezası belli oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya üzerinden annesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşılmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise hastanede koronavirüs tedavisi gören anne Servet Soylu'nun yer aldığı fotoğrafın altına küfürlü ifade yazmış ve yaptığı bu çirkin yorum sonrası E.E. isimli şahıs gözaltına alınmıştı.

Şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandığı ve hakkında hazırlanan iddianamenin de Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği bildirildi. İddianamede ise kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla zanlı hakkında 1 yıl 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin ilerleyen günlerde görüleceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluServet SoyluFotoğrafCeza
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