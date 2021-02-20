Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar

’de özel bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı, Kandil’in,’nın ve Suriye’nin teröristlerin geçiş koridoru olduğunu ifade etti.

Açıklamalarını sürdüren Soylu, ‘’Ülkemiz 21. Yüzyılda vizyonunu değiştirdi. Geçmiş ile gelecek bağlarını koruyarak ve güçlendirerek bu günlere gelen ülkemiz ciddi altyapı çalışmalarına imza attı. Bizler öncelikle Suriye’ye, sonrasında Libya’ya ve kardeş Azerbaycan’a umut olan bir ülkeyiz. Bizim olduğumuz yerde umutsuzluk, korku ve inançsızlık yoktur. Dış güçlerin tedavüle soktuğu vekalet savaşları, bizim sahaya inmemizin ardından sona erdi. Şu unutulmamalıdır ki bu bölgedeki hiçbir güç, bizim ekonomimizle, altyapımızla, askeri gücümüzle başa çıkamaz. Bizler her zaman mağdur ve mazlum coğrafyalara umut götürmeye devam edeceğiz’’ dedi.