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Bakan Soylu'dan annesi Servet Soylu'ya son veda!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu'nun annesine acı vedasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'da eşlik etti.

14 Mart 2021 Pazar 14:45
Bakan Soylu'dan annesi Servet Soylu'ya son veda!
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İçişleri Balkanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, geçtiğimiz gün kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 75 yaşındaki Servet Soylu için bugün öğlen Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namaz öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Annesi Servet Soylu'yu son yolculuğuna uğurlamak için düzenlene törene katılan Bakan Soylu ve ailesi gelen taziyeleri kabul etti. Törende Süleyman Soylu'tu yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da anne Soylu için bir konuşma yaptı.

Kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan'ın yanı sıra  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine üyeleri ve Belediye Başkanları da katıldı. Anne Servet Soylu'nun cenazesinin musalla taşına konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başlatılırken Servet Soylu'nun cenazesinin Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.



Son Güncelleme: 14.03.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluServet SoyluCenaze Töreni
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