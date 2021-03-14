Bakan Soylu'dan annesi Servet Soylu'ya son veda!

İçişleri Balkanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, geçtiğimiz gün kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 75 yaşındaki Servet Soylu için bugün öğlen Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namaz öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine üyeleri ve Belediye Başkanları da katıldı. Anne Servet Soylu'nun cenazesinin musalla taşına konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başlatılırken Servet Soylu'nun cenazesinin Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Son Güncelleme: 14.03.2021 14:45