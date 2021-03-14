Bakan Soylu'dan annesi Servet Soylu'ya son veda!

İçişleri Balkanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, geçtiğimiz gün kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 75 yaşındaki Servet Soylu için bugün öğlen Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namaz öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Annesi Servet Soylu'yu son yolculuğuna uğurlamak için düzenlene törene katılan Bakan Soylu ve ailesi gelen taziyeleri kabul etti. Törende Süleyman Soylu'tu yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da anne Soylu için bir konuşma yaptı.

Kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine üyeleri ve Belediye Başkanları da katıldı. Anne Servet Soylu'nun cenazesinin musalla taşına konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başlatılırken Servet Soylu'nun cenazesinin Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.