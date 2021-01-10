Bakan Çavuşoğlu Brüksel ziyareti öncesinde AB ülkelerine 'samimi ve sonuç odaklı bir görüşme' mesajı verdi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josef Borell arasında geçen görüşmenin detayları aktarıldı. Çavuşoğlu Brüksel’i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Josej Borell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der arasında yapılan video konferans görüşmeleri Twitter üzerinden yayınlandı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında ‘Samimi ve sonuç odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.’ Dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josef Borell ise ‘Türkiye ile diyalog halinde olmaya devam edeceğiz.’ Açıklamalarında bulundu. 2020 Aralık ayında yapılan AB liderleri görüşmesinde diğer Avrupa ülkeleri ile Türkiye hakkında konuşarak görüş aldığını belirten Borell süreci takip edebilmek için Bakan Çavuşoğlu’nu Brüksel’e davet ettiğini ve görüşmelerden ümitli olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeler sonrasında 21 Ocak 2021’de Brüksel’e ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.