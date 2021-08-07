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Bakan Akar, Kabil Havalimanını işletemeye talip olduklarını duyurdu

Afganistan'a destek olmak adına yetkililerle bir takım temaslar içinde olan Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nı işletmeye talip olduklarını söyledi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:41
Bakan Akar, Kabil Havalimanını işletemeye talip olduklarını duyurdu
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Afganistan'ın huzur ve güvenliği hakkında bir takım görüşmeler içinde olan Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede kahramanlık ve fedakarlıklarının devam ettiğini söyledi. Afganistan'da hangi şartlar oluşursa oluşsun Afgan vatandaşların güvenliği ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi için Kabil havaalanını işletmeye talip olduklarını belirten Bakan Akar, konuyla ilgili temaslarının da devam ettiğini belirtti.

Son 6 yıl içerisinde Afganistan için önemli düzeyde olan 'Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini Türkiye olarak sağladıklarını hatırlatan Bakan Akar, bölge için bundan sonra da sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.


Son Güncelleme: 07.08.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
IşletmeKabil HavalimanıAfganistanHulusi AkarMilli Savunma Bakanlığı
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