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Bahçeli’nin Twitter tarafından engellenen mesajları ne?

Twitter Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarına engel koydu. Kullanıcılar Devlet Bahçeli’nin Twitter tarafından engellenen mesajları ne, hangi mesajlar kısıtlandı sorularını araştırmaya başladı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:01
Bahçeli’nin Twitter tarafından engellenen mesajları ne?
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Twitter MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına engel koydu. Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yaptığı paylaşımlar kısıtlamaya tabi tutuldu. Konuyla ilgili MHP’den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada şu cümleler kullanıldı;

“Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir.

Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.”

Süleyman Soylu’ya da uyarı konulmuştu

Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarına kısıtlama getirilirken, daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uyarı verilmişti.

Twitter daha önce ABD eski başkanı Donald Trump’a da kısıtlama getirmişti. Twitter’ın son yıllarda kullanıcıların paylaşımlarında getirdiği kısıtlama ve engellemeler sıkça gündem olmuştu.

MHP liderinim Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekildeydi;

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliTwitter
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