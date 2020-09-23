Bahçeli’nin açıklaması ardından TTB’nin sözleşmesi feshedildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz dönem içinde yaptığı açıklamasında hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği kongrenin yerinde değişiklik yapıldı. TTB delegelerine gönderdiği mailde, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 72. Büyük Kongre’nin yapılacağı CerMODERN’in sözleşmeyi feshettiğini açıkladı.

CenMODERN’in mülkiyetine bakıldığında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğu görülüyor. Sözleşmenin feshedilmesi ardından yeni kongre yeri olarak ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi belirlendi.

Hatırlanabileceği gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz dönem içinde Türk Tabipler Birliği'nin Koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu söylemiş ve kapatılması talebinde bulunmuştu.