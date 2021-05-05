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Bahçeli'den 'Haberttürk İzlemiyorum' kampanyası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Habertürk TV’yi hedef alan bir kampanya başlattı. Devlet Bahçeli’nin başlattığı kampanya ve konuyla ilgili detaylar haberimizde.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:45
Bahçeli'den 'Haberttürk İzlemiyorum' kampanyası
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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir Habertürk sunucusu Ebru Baki’yi hedef alarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter’e cevap vermişti. Bu olay sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Habertürk TV izlemiyorum’ paylaşımında bulundu.

Neler oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanan ve 100 maddeden oluşan anayasa taslağını konukları ile değerlendiren Habertürk sunucusu Ebru Baki’yi hedef alarak şu ifadelere yer verdi:

"Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

Bülent Aydemir özür çağrısında bulundu!

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bu sabah Ebru Baki tarafından sunulan Para Gündem isimli programda Ulvi Yönter’in açıklamasına tepki gösterdi. Aydemir, "Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" dedi. Aydemir özür çağrısında bulundu:

"Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

MHP’li Özdemir: “Habertürk’ten cevap bekliyoruz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Bülent Aydemir’in çağrısına tepkisini ortaya koydu:

"Nereli olduğu bizi ilgilendirmeyen, fakat nezaket sınırlarını geçerek, haddini ve boyunu aşan cümlelerle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter’i hedef alan Bülent Aydemir şunu bilsin ki, Sayın Yönter’in bu konuda gösterdiği tepki MHP’nin tepkisidir. Hadi şimdi ne yapacaksınız? Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?

HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız?"




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
BahçeliHabertürk
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