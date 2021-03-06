Babacan, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı vurgusu yaptı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin düzenlediği “DEVA Kadında Zirvesi”nde yapmış olduğu konuşmasında, kadınlara yönelik konuların bütün toplumu alakadar ettiğini belirtti. Babacan konuşmasını sürdürürken şu ifadelere yer verdi:
Babacan konuşmasında, siyasi rekabet sertleştikçe ve kadın seçmenin oyu önemli oldukça partili kadının görev alanında bir genişleme görüldüğünün de altını çizdi.
Babacan, “Kadın başlangıçtan bugüne genel politikanın bir parçası olamadı fakat ülke politikasının en şiddetli tartışmaları, en keskin ideolojik kutuplaşmalar ile rejim kavgaları kadınların üstünden yapıldı. Çağdaşlık tartışmaları kadının konumunun üstünden yapıldı. Geleneksel ile moden birbiri ile kadının konumunun üstünden kavga ettiler. Bu ülkede laiklik kadının kıyafetinin üstünden tartışıldı, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı” dedi.