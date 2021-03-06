İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Babacan, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı vurgusu yaptı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi kavgalarda ezilenin devamlı kadınlar olduğunu belirtip, “Bu ülkede laiklik kadının kıyafeti üstünden tartışıldı, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı” ifadelerine yer verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:48
Babacan, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı vurgusu yaptı!
Takip Et:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin düzenlediği “DEVA Kadında Zirvesi”nde yapmış olduğu konuşmasında, kadınlara yönelik konuların bütün toplumu alakadar ettiğini belirtti. Babacan konuşmasını sürdürürken şu ifadelere yer verdi:

“Partideki kadın kermes düzenlemek, partiye bağış toplamak, sosyal aktiviteler düzenlemek, kurs açmak, yoksul vatandaşlara yardım etmek vb. faaliyetler ile partinin ana gövdesinin destek gücü olarak anlamlandırılmakta fakat ana gövdesi değil. Az önce saydığım aktiviteler şüphe yok ki siyasetin olmazsa olmazı ancak kadınların yalnızca bu alanda bulunmaları veya o alanın yalnızca kadınlarca yürütülmesinin beklenmesi işte o nokta, bizim itiraz ettiğimiz bir noktadır.”

Babacan konuşmasında, siyasi rekabet sertleştikçe ve kadın seçmenin oyu önemli oldukça partili kadının görev alanında bir genişleme görüldüğünün de altını çizdi.

Babacan, “Kadın başlangıçtan bugüne genel politikanın bir parçası olamadı fakat ülke politikasının en şiddetli tartışmaları, en keskin ideolojik kutuplaşmalar ile rejim kavgaları kadınların üstünden yapıldı. Çağdaşlık tartışmaları kadının konumunun üstünden yapıldı. Geleneksel ile moden birbiri ile kadının konumunun üstünden kavga ettiler. Bu ülkede laiklik kadının kıyafetinin üstünden tartışıldı, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı” dedi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BabacanDindarlıkKadınBaşörtüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız

Popüler Haberler

Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Survivor Evrim ve Mert aşk mı yaşıyor? Survivor'da yeni aşk iddiaları
Kuzey Yıldızı Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? Berfin Nilsu Aktaş kariyeri ve rol aldığı yapımlar
Emekli kişinin iş yeri açması halinde ödediği vergiler nelerdir? Maaşında ne kadar kesinti uygulanır?
Yemekteyiz Ekrem Çapri kimdir ? Yarışmacı hakkında bilgiler
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Güncel gümüş fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.