Babacan, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı vurgusu yaptı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin düzenlediği “DEVA Kadında Zirvesi”nde yapmış olduğu konuşmasında, kadınlara yönelik konuların bütün toplumu alakadar ettiğini belirtti. Babacan konuşmasını sürdürürken şu ifadelere yer verdi:

“Partideki kadın kermes düzenlemek, partiye bağış toplamak, sosyal aktiviteler düzenlemek, kurs açmak, yoksul vatandaşlara yardım etmek vb. faaliyetler ile partinin ana gövdesinin destek gücü olarak anlamlandırılmakta fakat ana gövdesi değil. Az önce saydığım aktiviteler şüphe yok ki siyasetin olmazsa olmazı ancak kadınların yalnızca bu alanda bulunmaları veya o alanın yalnızca kadınlarca yürütülmesinin beklenmesi işte o nokta, bizim itiraz ettiğimiz bir noktadır.”

Babacan konuşmasında, siyasi rekabet sertleştikçe ve kadın seçmenin oyu önemli oldukça partili kadının görev alanında bir genişleme görüldüğünün de altını çizdi.

Babacan, “Kadın başlangıçtan bugüne genel politikanın bir parçası olamadı fakat ülke politikasının en şiddetli tartışmaları, en keskin ideolojik kutuplaşmalar ile rejim kavgaları kadınların üstünden yapıldı. Çağdaşlık tartışmaları kadının konumunun üstünden yapıldı. Geleneksel ile moden birbiri ile kadının konumunun üstünden kavga ettiler. Bu ülkede laiklik kadının kıyafetinin üstünden tartışıldı, dindarlık kadının başörtüsü ile anıldı” dedi.