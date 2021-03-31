AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etti!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu. İddianame üzerinde hazırlanan raporu inceleyen yüksek mahkeme, iddianamede oluşan eksikler nedeniyle iddianameyi alınan oybirliği kararı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından düzenlenen genel kurul toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırladığı iddianame hakkında görüş değerlendirmeleri gerçekleştirdiler. Raporları tamamlanan iddianame üzerinde ilk incelemesini gerçekleştiren yüksek mahkeme üyeleri, iddianamede yer alan HDP'nin terör eylemleri odağı olduğu yönündeki bilgileri ve HDP üyelerinin beyanlarında ve eylemleriyle devletin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik amaçlarının gösterdiklerine yönelik iddiaları incelemeye aldı. AYM raportörü tarafından hazırlanan raporların da incelenmesi sonrası iddianameyi değerlendirmeye alan AYM üyeleri, söz konusu beyanlarda usul eksikliği olduğuna ve bunların tamamlanması için de yapılan başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar iadesine oy birliği ile karar verdi.

AYM'nin iddianameyi iade kararı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in iddianamede belirtilen eksiklikleri giderdikten sonra yeniden dava açabilme hakkı bulunduğu öğrenilirken tekrar dava açılması halinde Yüksek Mahkeme'nin gelen yeni iddianameyle ilgili bir raportör görevlendireceği ve iddianamenin yeniden inceleyeceği belirtildi. Şahin'in hazırladıktan sonra AYM'ye sunacağı ikinci iddianamenin kabulü halinde ise HDP'ye bir kez daha kapatma davası açılmış olacak.