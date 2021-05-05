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Aykut Erdoğdu, Erdoğan’ın vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etti. Erdoğdu, Erdoğan’ın vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:05
Aykut Erdoğdu, Erdoğan’ın vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi
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Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek onun vatana ihanetten yargılanması için bütün gücüyle çalışacağını ifade etti. Erdoğdu ayrıca, adaletsiz ve vicdansız bir düzen kurduklarını, telefonlarını dinlediklerini, evini izlediklerini, takip edildiğini ve taciz edildiğini ifade ederek iktidar cephelerinden tehdit mesajları aldığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etti. Erdoğdu, Erdoğan’ın vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi.

Bu durumu sadece kendisinin yaşamadığını, bu durumda olan 100 binlerce insanın bulunduğunu ve adalet sisteminin kökünden çürüdüğünü ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yapmış olduğu bu açıklamalarından sonra Erdoğan’ın ve iktidar cephesinin nasıl bir cevap vereceğim merak konusu oldu.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:05
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Anahtar Kelimeler:
Aykut ErdoğduErdoğan
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