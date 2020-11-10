Ayhan Kızıltan'dan Lütfi Elvan'a tebrik mesajı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mersin Milletvekili’a tebrik mesajı yolladı.

Lütfi Elvan’ın bakanlığa getirilmesine başta kendisi olmak üzere tüm Mersin halkının çok sevindiğini ifade eden Kızıltan, memnuniyetini ifade etti. Alınan kararla ilgili konuşan Kızıltan, Elvan’ın bu göreve getirilmesi hususunda karar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yerinde bir karar aldığını ifade etti. Elvan’ın şimdiye kadar üzerine düşen tüm sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğine dikkat çeken Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da en iyi şekilde yapacağından şüphesi olmadığını söyledi. Kızıltan ayrıca Lütfi Elvan’a başarı dileklerinde bulundu. Sonrasında ülkemize ve Mersin’e hayırlı olmasını diledi.