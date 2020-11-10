İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Ayhan Kızıltan'dan Lütfi Elvan'a tebrik mesajı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a tebrik mesajı yolladı.

10 Kasım 2020 Salı 21:41
Ayhan Kızıltan'dan Lütfi Elvan'a tebrik mesajı
Takip Et:


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a tebrik mesajı yolladı.

Lütfi Elvan’ın bakanlığa getirilmesine başta kendisi olmak üzere tüm Mersin halkının çok sevindiğini ifade eden Kızıltan, memnuniyetini ifade etti. Alınan kararla ilgili konuşan Kızıltan, Elvan’ın bu göreve getirilmesi hususunda karar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yerinde bir karar aldığını ifade etti. Elvan’ın şimdiye kadar üzerine düşen tüm sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğine dikkat çeken Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da en iyi şekilde yapacağından şüphesi olmadığını söyledi. Kızıltan ayrıca Lütfi Elvan’a başarı dileklerinde bulundu. Sonrasında ülkemize ve Mersin’e hayırlı olmasını diledi.



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayhan KızıltanLütfi Elvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi
'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.