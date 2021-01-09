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Atama kararları resmi gazete'de yayımlandı - 9 Ocak 2021

09 Ocak 2021 Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete'de bir çok atama kararı yayımlandı. İşte görevlere atanan isimler..

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:18
Atama kararları resmi gazete'de yayımlandı - 9 Ocak 2021
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09 Ocak 2021 Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar ve görevden alma kararları yayımlandı.

Resmi gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ,Elektrik Üretim A.Ş'ye,Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne,Kültür ve Turizm Bakanlığı'na,Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bazı kadrolar başta olmak üzere  bir çok kamu kurum ve kuruluşuna isimler atandı.

Görevlere atanan isimleri ve yeni görevleri görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın..

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarını görmek için tıklayın



Son Güncelleme: 09.01.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAtama
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