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Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!

AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) 2022 asgari ücret zammının da içinde bulunduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyorlar.

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:04
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapılması için start verdi. Gerçekleştirilecek toplantıda gündeme dair kritik konuların ele alınacağı bildirilirken masada özellikle son günlerin en çok konuşulan konusu olan asgari ücret zamları ve 3600 ek gösterge yer alacak.

İŞTE MASADAKİ KRİTİK KONULAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeyi parti kurmayları ile birlikte değerlendirecek. Toplantıda dış politikanın yanı sıra iç politika ile birlikte ekonomi de son durum ele alınacak.

- İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürlü konuşulması sonrası yaşanan gelişmeler ve sonrasındaki hukuki sürecin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan hakkında hazırlanan ve TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilen fezleke sürecinin de ele alınmasının beklenildiği toplantıda AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuyla ilgili bilgi vereceği değerlendiriliyor.

- 2022 yılı için ele alınacak yasal düzenlemelerin de masada olan bir diğer başlık olacağı bildirilirken, AK Parti'nin hazırladığı ve ülke genelinde seçim barajının düşürülmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 'Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası' düzenlemesini, 6. Yargı paketini ve en önemli konulardan biri olarak görülen 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarma planlamasının da masada olan diğer konular olduğu belirtiliyor.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE

MYK ve MKYK toplantısının diğer önemli gündem maddelerinden biri de koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. 

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MASAYA YATIRILACAK

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Asgari Ücret zammı'da AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantısından ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranıyla ilgili son değerlendirmeler masaya yatırılacak.


Son Güncelleme: 15.11.2021 11:04
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMYKMkyk ToplantıısAsgari ücret
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