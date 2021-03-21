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Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu son karara göre İstanbul Sözleşmesi geçerliliğini kaybetti. Vatandaşlar bu duruma bir hayli tepki gösterdi ve hala göstermekte. Tepkileri yatıştırma çabası ile Ankara Sözleşmesi üzerinde çalıştıkları bilgisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından verildi. Ankara Sözleşmesi hakkında bilinmesi gerekenlere yazımızın devamında sizler için yer verdik.

21 Mart 2021 Pazar 22:14
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
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İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması üzerine birçok kişi kendi fikrini belirtti. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi ile insanların fikir çatışması yaşadığını ve bunu önleyebilmek için de yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kaya konuşması sırasında “İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Önemli olan hukuktur.” Cümlesini kurdu. 

İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul’da imzalanarak Türkiye’yi de içine dahil olduğu 20 Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafınca onaylanmıştır. Adını imzalandığı yer olan İstanbul’dan alan sözleşme, kadın ve kız çocuklara yapılan her türlü şiddeti hedef alan bir yapıdaydı. Sözleşmenin amacı kadını ve erkeği hukuk önünde eşit kılmaktı. 

Yürürlüğe 1 Ağustos 2014 tarihinde giren İstanbul Sözleşmesi bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı tarafından geçersiz hale getirildi. 

AK Parti’nin genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın, İstanbul Sözleşmesinin insanları birbirine düşürüyor, yerine yenisinin getirilmesinin uygun olduğunu söyleyerek dile getirdiği Ankara Sözleşmesi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul SözleşmesiAnkara Sözleşmesi
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