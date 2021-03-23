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Ankara kulislerinin AK Parti'de kabine revizyonu iddiaları!

AK Parti'nin düzenleyeceği 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma merakla beklenirken Ankara kulislerinde kabinede değişiklik yapılacağı ile ilgili iddialar konuşuluyor. Kabinede bazı bakanlıklarda ayrılma programın yapılacağı ifade edilirken Cumhurbaşkanı yardımcılığına sürpriz isimler geleceği belirtiliyor.

23 Mart 2021 Salı 11:44
Ankara kulislerinin AK Parti'de kabine revizyonu iddiaları!
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AK Parti tarafından yapılacak olan 7. Olağan Kongresi'nde kabine içerisinde yapılması öngörülen değişiklikler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ankara kulisleri bir revizyon beklentisi olacağını konuşurken, söz konusu değişikliklerin de bugün yada yarın yapılması bekleniyor.

Kabinede bazı bakanlıkların ayrılması veya bölünmesinin değerlendirildiği iddialarda bununla ilgili çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bölünebileceğinin değerlendirildiği görüşlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bölünmeye aday bakanlık olabileceği ifade edildi. Kesinleşmiş bir karar olmamakla birlikte şayet bölünme gerçekleşirse buradaki amacın çalışmaları daha hızlı iletebilmesi olduğu kaydedildi.

MYK'da yüzde 50 oranının üzerinde bir değişiklik beklenildiği kulis konuşmalarında genel başkan yardımcılığı görevlerinde de bir değişiklik yapılması yönünde beklentiler var. 

24 Mart tarihinde yapılması planlanan AK Parti kongresinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğine gideceği görüşleri de ağırlık kazanmaya başlarken özellikle sosyal medya hesaplarında üç ayrı bakanlar kurulunun listeleri dolaştırılıyor. Listelerden birinde Berat Albayrak ile Süleyman Soylu'nun Binali Yıldırım'la beraber Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak değerlendirildiği görülüyor. Diğer bir listede de Mustafa Varank'ın İçişleri Bakanı olarak belirlendiği ve diğer bakanlarında yerlerini değişebileceği öngörülüyor. Diğer taraftan kabinede yapılacak olan değişikliklerle birlikte bakanlıklarda bir bölünme yaşanırsa 7-8'i de bulabileceği değerlendiriliyor. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiKabine DeğişikliğiKongreKabine Revizyonu
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