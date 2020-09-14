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Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
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Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!

Almanya Başbakanı Angela Merkel siyaset hayatına nokta koymaya karar verdi. 4 Aralık’ta yeni liderini seçecek olan Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği’ne yeniden aday olmayacağını ifade etti…

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:29
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
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Almanya’da 2005 senesinden bu yana iktidarda olan Başbakan Angela Merkel siyasi hayatını sonlandıracağını açıkladı. Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi 4 Aralık’ta yeni liderini seçeceğini duyurdu. Seçimi pandemi sebebiyle tek güne indiren komite Almanya Başbakanlığı için avantajlı olacak ismi belirleyecek.

Tekrar Aday Olmayacak

2005’ten bu yana başbakanlık görevini devam ettiren Angela Merkel, 2021’de yapılacağı ifade edilen Almanya federal seçimlerine yeniden aday olmayacağını ifade etmişti. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmak istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini açıklamıştı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:29
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSeçimBaşbakanAngela Merkel
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