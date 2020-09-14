Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!

Tekrar Aday Olmayacak

’da 2005 senesinden bu yana iktidarda olansiyasi hayatını sonlandıracağını açıkladı. Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi 4 Aralık’ta yeni liderini seçeceğini duyurdu.i pandemi sebebiyle tek güne indiren komite Almanya Başbakanlığı için avantajlı olacak ismi belirleyecek.

2005’ten bu yana başbakanlık görevini devam ettiren Angela Merkel, 2021’de yapılacağı ifade edilen Almanya federal seçimlerine yeniden aday olmayacağını ifade etmişti. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmak istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini açıklamıştı.