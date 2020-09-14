Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:29
Almanya
’da 2005 senesinden bu yana iktidarda olan Başbakan Angela Merkel
siyasi hayatını sonlandıracağını açıkladı. Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi 4 Aralık’ta yeni liderini seçeceğini duyurdu. Seçim
i pandemi sebebiyle tek güne indiren komite Almanya Başbakanlığı için avantajlı olacak ismi belirleyecek.
Tekrar Aday Olmayacak
2005’ten bu yana başbakanlık görevini devam ettiren Angela Merkel, 2021’de yapılacağı ifade edilen Almanya federal seçimlerine yeniden aday olmayacağını ifade etmişti. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmak istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini açıklamıştı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 22:29
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