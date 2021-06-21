Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesinin kabulüne karar verdi!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamenin ilk incelemeleri tamamlandı. Yapılan inceleme sonucunda Yüksek Mahkeme üyeleri hazırlanan iddianamenin kabul etti.

850 sayfa olarak hazırlanan iddianamede, yaklaşık olarak 500 HDP'linin haklarında siyasi yasak istendiği ve partiye ait banka hesabında da ayrıca tedbir konulmasının talep edildiği bildirildi. AYM tarafından kabul edilen iddianamenin ön savunması için de HDP’ye bir tebliğ gönderilecek.

İDDİANAME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

AYM üyelerinin kabul ettiği iddianame hakkında HDP’nin ön savunmasında sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in esas hakkındaki mütalaası AYM’ye sunulacak. Başsavcı Şahin, mütalaa ile ilgili yaptığı sözlü açıklama yapacak ve diğer taraftan HDP’nin görevlendirdiği kişi sözlü savunmada bulunacak. AYM üyeleri belirledikleri bir günde ise toplanarak kapatma istemiyle ilgili talebi esas üzerinden yeniden görüşecek.