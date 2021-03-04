Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!

Göynücek ilçesinde meydana gelen olayda, din görevlisinin Alevilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amasya Valiliği açıklamada bulundu.

Amasya Valiliği tarafından yayımlanan yazılı açıklama içerisinde, “Çeşitli basın yayın organları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konusu açılan ‘Göynücek ilçesinde bir din görevli tarafından Alevi vatandaşlara yönelik hakaret ettiğine’ dair iddiaların birbirinden farklı kesimler tarafınca istismar edilerek, siyasi bir malzeme haline getirilerek kullanılması nedeninden dolayı bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” yer aldı.

Halkı kin ve düşmanlığa yöneltip kutuplaştırılması nedeni ile soruşturuluyor!

Bahsi geçen konuyla ilgili olarak ortaya atılan iddialar sebebiyle 2 Mart 2021 tarihinde Göynücek İlçe Emniyet Amirliği tarafına müracaat edildiğini ve müracaatın yapıldığı günü takiben ilgili cumhuriyet savcısı tarafından verilen talimat kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da aşağılama” suçlarıyla soruşturmanın başladığını bildiren açıklamanın, ayrıyeten Göynücek Kaymakamlığı’nca iddia edilen olaylarda ismi yer alan din görevlisiyle ilgili hemen açılan idari bir soruşturma olduğu açıklandı.

Amasya’nın Göynücek ilçesinde yer alan Merkez Camii imamı A.Ş.’nin bir Alevi vatandaşa, “Siz Aleviler evlenmeden önce eşinizi dedeye sunuyormuşsunuz. Sonra kendiniz gerdeğe girip eş olarak kabul ediyorsunuz.” dediğini dile getirip bu imam hakkında suç duyurusu verdiğini söylemişti.

Valilik tarafınca bildirilen açıklamada şu ifadeler de geçiyor!

Valilik tarafından yapılan açıklamada davacının ve davalının ifadelerine yer verildi. İkisinin de farklı zaman dilimlerini verdiğine dikkat çekildi. Olay güncel değildir denildi. İşte açıklama;

“İddia sahibi vatandaşın, olay yaşanmadan 1 ila 1.5 sene öncesinde olduğu, şüpheli olarak görülmekte olan din görevlisinin ise olayın yaşanma tarihini 4 ila 5 sene öncesinde yaşandığını dile getirmişler. Görüldüğü gibi güncel olmayan iddialar, üstünden uzun bir zamanın geçmesi durumunda bile şuanda dile gelmesi ve çeşitli siyasi kesimlerin tarafından basın yayın organlarının da konuyu hükümete ve devlete bağlamaları kabul edilmez bir tutum olarak görülmektedir.”

Köklü tarihiyle ve kültürüyle Amasya, her zaman Anadolu’nun hoşgörü diyarlarından biri olduğu gibi ileri sürülmüş açıklama içinde, “Amasya farklı din ve mezhep ayırt etmeksizin insanlara kucak açmıştır. Bu aşamanın ardından iddialar yargıya taşındığı zaman, Türk milleti için karar verecek bağımsız mahkemelerin olayı bütün yönleri ile aydınlığa kavuşturacağı bilinmektedir. İdari taraftan ise ilgili din görevlisiyle ilgili yapılan Valilik tarafından yürütülecek olan soruşturma hız kesmeden devam edecektir.” şeklinde yayımlandı.