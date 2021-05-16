Almanya'dan şok açıklama! Yahudi karşıtlığına asla müsamaha göstermeyeceğiz!

Almanya’nın İçişleri Bakanı görevini yürüten Horst Seehofer, ülkede bulunan Yahudi kurumlarına karşı herhangi bir saldırıda bulunulması halinde sert bir tavır takınacaklarını dile getirdi. Seehofer, yaptığı açıklamasında ‘’ Almanya’da ki Yahudi vatandaşlarımız bir daha asla korku içinde yaşamamalıdırlar.’’ şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Bakan Horst Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yapmış olduğu açıklamasında, ‘’bayraklarının Alman topraklarında ateşe verilmesine ve Yahudi kurumlarının burada herhangi bir saldırıya uğramalarına hükümet olarak asla müsamaha göstermeyeceğiz. Yahudi karşıtı olarak nefreti yayan herkes, hukuk devletinin tüm sertliğini hissedecektir.’’ şeklinde konuştu.

Almanya’nın terörist gruplar için güvenli bir sığınak yeri olmayacağının da altını çizen Bakan Horst Seehofer, ‘’ Güvenlik güçlerimiz tamamen dikkatli bir şekilde ve insanlarımızı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Almanya’da yaşayan Yahudi vatandaşlarımız ise bir daha asla böyle bir korku içinde yaşamamalı.’’ ifadelerini kullandı.