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Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
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Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Almanya’da Covid-19 virüsü nedeniyle yapılan mücadelede insanların kullandığı maske satışları üzerinden yüzbinlerce Euro kazandığı söylenilen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Georg Nüsslen istifalarını sundu.

09 Mart 2021 Salı 15:40
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
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Almanya’da bulunun iki milletvekili maske satışları üzerinden nüfusunu kullandığı iddia etmişti. Bu iddialar üzerine iki milletvekili işten ayrıldı. İddiaya göre iki milletvekili, maske satış üzerinden nüfuzunu kullanarak ve satıştan aldıkları komisyonlarla yaklaşık 250 bin eoro kazandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine her hangi bir zararın gelmemesi için istifa ettiğini ve bir daha federal parlamento seçmelerinde aday olmayacağını söyledi. Diğer bir iddiaların arasına giren Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein de istifasını iletti. Nüsslein’de milletvekili adayı olmayacağını söyledi.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMilletvekiliMaskeKORONAIstifa
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