Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Almanya’da bulunun iki milletvekili maske satışları üzerinden nüfusunu kullandığı iddia etmişti. Bu iddialar üzerine iki milletvekili işten ayrıldı. İddiaya göre iki milletvekili, maske satış üzerinden nüfuzunu kullanarak ve satıştan aldıkları komisyonlarla yaklaşık 250 bin eoro kazandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine her hangi bir zararın gelmemesi içinettiğini ve bir daha federal parlamento seçmelerinde aday olmayacağını söyledi. Diğer bir iddiaların arasına giren Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein de istifasını iletti. Nüsslein’de milletvekili adayı olmayacağını söyledi.