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Alman siyasetçi Todanhöfer'den Cem Özdemir'e tokat niteliğinde cevap:

Almanya’da geçtiğimiz sene kurulan, Team Todenhofer Partisi’nin Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, ülkedeki antisemitizmin nedeni olarak Türk derneklerini gösteren Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir’i eleştirip, "Soykırımda milyonlarca Yahudi'yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Bu suçu başkalarının üzerine yıkmak da halkı kışkırtmak demektir Sayın Özdemir" dedi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:02
Alman siyasetçi Todanhöfer'den Cem Özdemir'e tokat niteliğinde cevap:
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Cem Özdemir’i halkı kışkırtmak ile eleştiren Todenhöfer, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Şimdi Cem Özdemir gibi bazı Alman siyasetçiler, antisemitizmin Müslümanların icadı olduğu algısını yaratıyor ancak soykırımda milyonlarca Yahudi'yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Bu suçu başkalarının üzerine yıkmak da halkı kışkırtmak demektir Sayın Özdemir" ifadelerine yer verdi.

Jürgen Todenhöfer, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin uzun seneler milletvekiliydi.

Cem Özdemir Alman ARD kanalına yaptığı açıklamasında Müslümanlar ile göçmenler arasında ki antisemitizme dikkat edilmesini savunup, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi denekler Ankara'dan talimat alıyor. Türk devlet televizyonu, nefreti buralara transfer ediyor. Bunlar kabul edilemez" demişti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
AlmanSiyasetçiTodanhöferCemözdemireCevap
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