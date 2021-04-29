Alkol yasağı ile ilgili açıklama yapan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam NTV canlı yayınına katılarak gündemle ilgili değerlendirmeler yaptı. Soyu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ben 2 gündür yorgunum:

Tam kapanma için, ne kadar insan, sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben 2 gündür yorgunum. Kreşlerle alakalı da, bakanlıklarla konuştuk. Milli Eğitim Bakanımız açmamak konusundaki kararında duruyor. Aile Bakanlığı gelen taleplere yönelik bir karar verecek, biz de istisnayı koyacağız.

17 günlük karantina avantaj:

(Tam kapanma öncesi oluşan hareketlilik) Hiç kapanma olmasaydı, bu hareketlilik bayram nedeni ile yaşanacaktı. Buranın avantajı şu; giden gittiği yerde 17 gün karantina sürecinde olacak.

Önceki kısıtlamalardan farkı yok

: (Alkol yasağı tartışması) Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen haftaki cumartesi-pazar kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun. İnsanın en temel haklarından seyahat hakkı yok, çocuklarımız okullarından vazgeçiyor, insanlar iş yerlerini kapatıyor. Birçok ülkede var. Öneğin, Paris’te 6 Kasım itibari ile kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışı ve halka açık yerlerde tüketimi yasaklandı. Birçok önek var. Alkol yasağı tartışmasından rahatsız değilim.

Tek tuş ile izin:

e-devlette vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye, İçişleri Bakanlığı’nda e-başvuruya girmeden, seyahat izin belgesini direkt girebilecekleri bir alan gösterdik. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

77 kişi gözaltında:

(Kripto para soruşturması) 82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı’na iletti. Biz hemen Interpol’e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Bu esnada Anavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. İnşallah yakalanacaktır.

2 milyar değil, 180 milyon dolar:

Fotoğraf tabi ki çektireceğim:

Para piyasaları ile alakalı bir geçmiş bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasaları ile ilgilenenlerden bekledim ‘bu büyük bir para olur mu’ demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar elde ettikleri 108 milyon dolarlık bir portföy. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Burada bir avukat dile getirdi, 2 milyar dolar öyle kaldı. Muhasebe bilgilerini ortaya çıkardı arkadaşlarımız, 2 milyar dolarlık şu ana kadar bir bulgu söz konusu değil. Ama 108 milyon dolar da önemli bir para.

(Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in Soylu ile fotoğrafı) Buraya Eryaman’dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benimle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz diye fotoğraf çektiremem mi diyeyim. Fotoğraf tabi ki çektireceğim.

Karayılan mağarasından çıkamıyor:

Sayın Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğiz dedi. O talimatı verdiği 15 Temmuz 2016 tarihinden bu güne kadar Türkiye içinde 7 bin 412 mağara ve sığınaklara girildi. Türkiye’de şu anda terörist sayısı 280. Murat Karayılan şu an mağarasından çıkamıyor. Zavallı sporu da mağarasında yapıyor.

Kırmızı listeye mağara operasyonu:

Kırmızı kategoride Özgür Gabar kod isimli Fırat Şişman’ı yaralı olarak ele geçirdik. 15 gündür elimizde. Türkiye’deki teröristlerin %50’sinin başı bu. Çok önemli bilgiler verdi. Bunu buraya gönderirken, 300’ün üzerinde terörist ile 11 tane hareketli timin var diyorlar. İfadesinde ‘Geldim, ne 300 terörist bulabildim, ne bir tane hareketli kol, kimse kafasını çıkaramıyor. Operasyon da şöyle gerçekleşti: Bizimkiler mağaraya sızdı. Mağaraya sızan kahraman terör örgütü kıyafeti giydi. Helikopter geçerken, teröristin gözcüsü çıkıyor, ‘heval niye geziyor bu helikopter’ diyor. Bizimki kafadan yakalayıp etkisiz hale getiriyor.

Bu dedikoduyu kim çıkartıyor?:

(Şiddet gören kadınların karakollardan geri çevrildiği iddiası) Bu dedikodular çok ayıp. Bunlar nasıl çıkıyor, kim çıkartıyor? 1100 aile içi ve kadına şiddetle mücadele bürosu kurduk. Erişilebilirliği artırdık. KADES’te bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi indirmiş. ‘İstanbul Sözleşmesi’nden sonra kadınlar daha fazla öldürülüyor’ diyorlar. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetlerinde yüzde 28 azalış yaşandı.

Acil çağrılar 112’de Toplanıyor:

30 Haziran’da tüm Türkiye’de acil çağrı telefonları tek numarada 112’de toplanacak. Şu anda 70 vilayetin üzerine çıktık uygulamada, inşallah 81 vilayeti tamamlayacağız, İstanbul ile final yapacağız.

‘Gri pasaportla gidip dönmeyen 804 kişi var’:

Soylu, “2018’den bugüne hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkan kişi sayısı 109 bin. Belediyelerden 8 bin 123 kişi, belediyelerden grup halinde yurtdışına çıkan ise 2 bin 272’dir. Gri pasaport süresi biten ve dönmeyen toplam 804 kişidir. Ayrıca Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru var. 2000-2018 yılları arasında, iş Emniyet’teyken de toplam 507 bin 557 kişiye hizmet pasaportu verilmiş. Buradan da giden dönmeyen var mı onu da inceliyoruz. Biz bunu öğrenir öğrenmez, belediyelerden hizmet pasaportu vermeyi kestik” dedi.

‘İstanbul’da katliam önlendi’:

Soylu, “İstanbul polisi bugün (dün) çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK terör örgütü mensupları İstanbul’a beş kg’lık bir patlayıcı getirdi. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu ve istihbaratımızın keskin hafızası ile, bir aracın altına yerleştirilen beş kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar, patlayıcı da etkisiz hale getirdiler. İki kişi gözaltına alında” dedi.