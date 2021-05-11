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Ali Babacan yakayı ele verdi. Erdoğan'a imza attı ama CHP'ye çalıştı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son dönemlerde sosyal medyanın gündemine sık sık geliyor. Ali Babacan’ın 2018’de Erdoğan’ın adaylığı için imza atarken CHP’ye çalıştığı ortaya çıktı.

11 Mayıs 2021 Salı 01:30
Ali Babacan yakayı ele verdi. Erdoğan'a imza attı ama CHP'ye çalıştı
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Ali Babacan, dün sosyal medya uygulaması Twitter üzerinde en çok konuşulan isim oldu. Deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan son dönemlerde dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter gündemine sık sık gelmeye başladı. Alınan son bilgilere göre Ali Babacan’ın 2018’de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza atan 316 ak partili vekil arasında bulunurken, muhalefetin Abdullah Gül ortak adayı olması için uğraşırken Ali Babacan’ın da devrede olduğu ifade edildi.

Buna göre Ali Babacan, 2018’de Ak Parti üyesi iken, aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne hizmet ettiği belirlendi. Bundan dolayı özellikle hükümet ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçileri, sosyal medya üzerinden deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan’a çok sert sözlerle karşılık verdi. Ali Babacan, katıldığı özel bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday olarak muhalefetin adayı koymak istediği Abdullah Gül’ün adaylık sürecinde kendisinin de bulunduğunu ifade etmişti. Bundan dolayı deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan, sosyal medya üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldı. Onun yapmış olduğu açıklamalar Türk basınında da geniş yankı uyandırdı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanAbdullah GülCHP
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