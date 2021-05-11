Buna göre Ali Babacan, 2018’de Ak Parti üyesi iken, aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne hizmet ettiği belirlendi. Bundan dolayı özellikle hükümet ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçileri, sosyal medya üzerinden deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan’a çok sert sözlerle karşılık verdi. Ali Babacan, katıldığı özel bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday olarak muhalefetin adayı koymak istediği Abdullah Gül’ün adaylık sürecinde kendisinin de bulunduğunu ifade etmişti. Bundan dolayı deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan, sosyal medya üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldı. Onun yapmış olduğu açıklamalar Türk basınında da geniş yankı uyandırdı.
Ali Babacan yakayı ele verdi. Erdoğan'a imza attı ama CHP'ye çalıştı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son dönemlerde sosyal medyanın gündemine sık sık geliyor. Ali Babacan’ın 2018’de Erdoğan’ın adaylığı için imza atarken CHP’ye çalıştığı ortaya çıktı.
11 Mayıs 2021 Salı 01:30
Son Güncelleme: 11.05.2021 01:30