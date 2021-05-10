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Ali Babacan, Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle işbirliği yaptığını itiraf etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 senesinde AK Parti üyesi iken aynı sene “Erdoğan’ı devirmek amacı ile” muhalefet ile gizli toplantı yaptığını itiraf etti. Ali Babacan’ın itirafına dair detaylar haberimizde…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
Ali Babacan, Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle işbirliği yaptığını itiraf etti
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Ali Babacan, Halk TV’de gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını yanıtladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “2018’de ortak aday çıkmadı Türkiye beş yıl kaybetti. Abdullah Gül’e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu” dedi.

2018 yılında AK Parti üyesiydi

Babacan bu sözleri ile 2018 yılında içerisinde yer aldığı partinin lideri haricinde bir adayı desteklemek adına, diğer partilerin liderleri ile gizli toplantılara katıldığını itiraf etmiş oldu.

Bu söylemlerdeki hinliğin fark eden gazeteci İsmail Saymaz'ın "Sırlarınızı ortaya döktünüz çok iyi. Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz." sözleri de dikkat çekici diğer nokta oldu.

Truva atı Babacan! "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim"

Saymaz'ın (Abdullah Gül'e) "Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna karşılık Babacan "Görünür değildim ama tam göbeğindeydik" cevabını verdi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
AliBabacanİtirafErdoğan
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