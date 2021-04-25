İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştirdi. AKSUNGUR Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) menzilinin, yakın zamanda 45 kilometreye çıkıp yeni bir başarı gerçekleştireceği söylendi.

25 Nisan 2021 Pazar 16:42
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Takip Et:

TUSAŞ’tan gelen bilgiye göre, gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yüklerle icra eden, orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR, başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

 

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan yükselen AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop bölgesine giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu.

AKSUNGUR’un bu başarısının ardından yakın bir dönemde 45 kilometreye yükselerek yeni bir başarı sunacaklarını hedefler arasına girdi.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler gerçekleştirme yapısı içerisinde geliştirilen AKSUNGUR, başka özelliklere de sahip olması önemli bir noktaya taşınmasını sağlıyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKSUNGUR, daha öncesinde 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada durarak önemli başarıyı elde etmişti.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AksungurTUŞAŞSilahlı Insansız Hava Aracı45 Kilometre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ermeni Soykırımı" açıklamasına cevap

Popüler Haberler

Arıza dizisinin Seda'sı Eda Şölenci'nin hayat hikayesi!
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Alara Turan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Nisan KYK burs yatma tarihleri
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kefaret karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen (Gaye Turgut Evin) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.