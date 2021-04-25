Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı

TUSAŞ’tan gelen bilgiye göre, gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yüklerle icra eden, orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR, başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan yükselen AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop bölgesine giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu.

AKSUNGUR’un bu başarısının ardından yakın bir dönemdeye yükselerek yeni bir başarı sunacaklarını hedefler arasına girdi.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler gerçekleştirme yapısı içerisinde geliştirilen AKSUNGUR, başka özelliklere de sahip olması önemli bir noktaya taşınmasını sağlıyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKSUNGUR, daha öncesinde 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada durarak önemli başarıyı elde etmişti.