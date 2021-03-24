AK Parti'nin olağan kongresinde 75 kişilik MKYK listesi açıklandı! İşte o isimler..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7'invi olağan büyük kongresine Ankara spor salonunda gerçekleştirdi. Burada konuşma yapan Erdoğan, 2023 manifestosu ile ilgili önemli mesajlar verirken partinin MKYK listesini de açıkladı.

AK Parti'nin daha önceden 50 kişi olan MKYK listesinin 75 kişiye çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni A takımının belirlendiği listeyi kongreye katılanlara açıkladı. MKYK'da üye sayısında tüzük değişikliğine giderek sayıların yükseltildiği bilgisini paylaşan Erdoğan'ınsinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı görüldü.

Yeni MKYK listesinde 23 ismin liste dışı kaldığı görülürken 47 yeni ismin MKYK listesine girdiği aktarıldı. Listeye girenlerin arasında Binali Yıldırım'ın isminin de yer aldığı görülürken edinilen bilgilere göre Yıldırım'ın, Numan Kurtulmuş'la birlikte genel başkanvekili olacağı öğrenildi. Ayrıca yeni listeye dahil olan isimler arasında Miss Turkey 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş da bulunuyor.

İşte, AK Partinin merak edilen yeni MKYK listesi: