AK Parti'nin MYK kadrosu netleşti! Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a yeni görev

AK Parti'nin bugün Ankara spor salonunda düzenlediği 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) üye olacak olan isimlerin belirlendiğini duyurdu.

AK Parti'nin bu güne kadar 50kişi olarak devam ettirdiği MKYK listesinin bundan sonra 75 kişi olarak devam edileceğinin bildirildiği duyuruda açıklanan listede dikkat çeken isimlerin yer aldığı görüldü. Parti Sözcüsü olarak görevde yer alan Ömer Çelik, yeniden sözcü olarak seçilirken AK Parti Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyeleri de açıkladı.

"AK PARTİ SÖZCÜSÜ YENİDEN ÖMER ÇELİK"

Yeni belirlenen listede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak Hayati Yazıcı seçilirken, Teşkilat Başkanı olarak Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı olarak Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı olarak ta Efkan Ala seçildi. Mali ve İdari İşler Başkanlığına getirilirken Vedat Demiröz'ün isminden sonra, İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta'nın ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ında yeniden aynı görevlerde devam etmesine karar verildi.

AK Parti Genel Sekreterliği görevi yenide Fatih Şahin olurken, parti sözcülüğünü görevini Ömer Çelik devam ettirecek. Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde bulunan Mahir Ünal MKYK listesinde yer alamazken Grup Başkanvekilliği görevine atanan Ünal'ın sürdürdüğü Medya Başkanlığına Hamza Dağ atandı.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin getirilirken daha öncesinde Hamza Dağ'ın yürüttüğü AR-GE ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen atanmış oldu. Meclis Grup Başkanlığı görevinde olan Naci Bostancı ise yerini korudu.