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AK Parti'nin MYK kadrosu netleşti! Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı MKYK, yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçti. AK Parti'nin Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım le Numan Kurtulmuş getirildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:57
AK Parti'nin MYK kadrosu netleşti! Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a yeni görev
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AK Parti'nin bugün Ankara spor salonunda düzenlediği 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) üye olacak olan isimlerin belirlendiğini duyurdu.

AK Parti'nin bu güne kadar 50kişi olarak devam ettirdiği MKYK listesinin bundan sonra 75 kişi olarak devam edileceğinin bildirildiği duyuruda açıklanan listede dikkat çeken isimlerin yer aldığı görüldü. Parti Sözcüsü olarak görevde yer alan Ömer Çelik, yeniden sözcü olarak seçilirken AK Parti Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyeleri de açıkladı.

Yeni belirlenen listede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak Hayati Yazıcı seçilirken, Teşkilat Başkanı olarak Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı olarak Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı olarak ta Efkan Ala seçildi. Mali ve İdari İşler Başkanlığına getirilirken Vedat Demiröz'ün isminden sonra, İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta'nın ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ında yeniden aynı görevlerde devam etmesine karar verildi.

"AK PARTİ SÖZCÜSÜ YENİDEN ÖMER ÇELİK"

AK Parti Genel Sekreterliği görevi yenide Fatih Şahin olurken, parti sözcülüğünü görevini Ömer Çelik devam ettirecek. Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde bulunan Mahir Ünal MKYK listesinde yer alamazken Grup Başkanvekilliği görevine atanan Ünal'ın sürdürdüğü Medya Başkanlığına Hamza Dağ atandı.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin getirilirken daha öncesinde Hamza Dağ'ın yürüttüğü AR-GE ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen atanmış oldu. Meclis Grup Başkanlığı görevinde olan Naci Bostancı ise yerini korudu.



Son Güncelleme: 24.03.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMkyk üyelerYeni Liste
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