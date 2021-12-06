AK Parti'li Numan Kurtulmuş, memur zamlarından sonra asgari ücret zammını açıkladı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan zamla ilgili konuşurken asgari ücrete de yao8lacak olan zamlara da değindi.

Bütün memur ve memur emeklilerin maaşlarında yüzde 30 ve 35 oranlarında bir artırım kararı aldıklarını söyleyen Numan Kurtulmuş, bu zamların yalnızca doktorlara olmadığını tüm sağlık çalışanlarını da kapsadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şuan devam eden asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmasında ise asgari ücret alan herkese hakkaniyet seviyelerinde bir ücret olarak belirleyeceklerini ve kararın alınır alınmaz da bunu kamuoyu ile de paylaşacaklarını söyledi.