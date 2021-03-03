AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanlara çağrıda bulundu

Kavuncu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, 24 sene önce gerçekleştirilen 28 Şubat “postmoden darbe” olayının bir utanç olduğunu belirtti.

Darbecilerin, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılan Necmettin Erbakan’ı, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında deyim yerindeyse ‘rehin aldıkları’ ve irticâyla mücadele adı altında anti demokratik kararları Erbakan’a dayatmaya çalıştıklarını söyleyen Kavuncu, tüm psikolojik yöntemlerini kullanıp toplumu sindirerek Refah-Yol hükümetinin yönetimi bırakmaya zorladığını belirtti.

Erol Kavuncu, 28 Şubat döneminde 6milyon vatandaşın hukuksuz fişlemeler ile ‘sakıncalı’ ilan edilerek, binlerce kişiyi haksız ve hukuksuz soruşturmalarla mahkûm edildiğini, yerli ve milli tüm sivil toplum kuruluşlarının hedefe konulduğunu aktardı.

28 Şubat döneminde yer alanlara çağrı yapan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Zamanın Genelkurmay karargâhından aldıkları talimatlar doğrultusunda manşetler oluşturup 'Gerekirse silah bile kullanırız.' başlıkları atan apoletli medya ve gazeteciler, o dönemde sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden '5'li çete' sözüm ona Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler. Zira bu şekilde bilerek ve isteyerek yüklendikleri bu ağır sorumluluktan biraz olsun kurtulabilirler. Aksi durumda, 'namlusunu milletine doğrultan' darbeci hainlerin safında olma mesuliyetinden asla kurtulamayacaklar."