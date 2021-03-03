AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanlara çağrıda bulundu

Kavuncu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, 24 sene önce gerçekleştirilen 28 Şubat “postmoden darbe” olayının bir utanç olduğunu belirtti.
Erol Kavuncu, 28 Şubat döneminde 6milyon vatandaşın hukuksuz fişlemeler ile ‘sakıncalı’ ilan edilerek, binlerce kişiyi haksız ve hukuksuz soruşturmalarla mahkûm edildiğini, yerli ve milli tüm sivil toplum kuruluşlarının hedefe konulduğunu aktardı.
28 Şubat döneminde yer alanlara çağrı yapan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Zamanın Genelkurmay karargâhından aldıkları talimatlar doğrultusunda manşetler oluşturup 'Gerekirse silah bile kullanırız.' başlıkları atan apoletli medya ve gazeteciler, o dönemde sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden '5'li çete' sözüm ona Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler. Zira bu şekilde bilerek ve isteyerek yüklendikleri bu ağır sorumluluktan biraz olsun kurtulabilirler. Aksi durumda, 'namlusunu milletine doğrultan' darbeci hainlerin safında olma mesuliyetinden asla kurtulamayacaklar."