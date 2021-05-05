AK Parti'den CHP'ye animasyonlu 'Yalan Üretim Merkezi' videosu!
Geçtiğimiz gün AKP tarafından paylaşılan pinokyo emojili video geleceği haberleri sonrasında beklenen video paylaşıldı. AK Parti tarafından CHP'nin animasyon ile eleştirildiği 'Yalan Üretim Merkezi' videosu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.
05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:05
Takip Et:
Yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi resmi sosyal medya hesabında saat 14.00’da yayınlanan video merak edilmeye başlandı. Video Cumhuriyet Halk Partisini eleştirirken video başlığının Yalan Üretim Merkezi olması dikkat çekti.
AKP tarafından kurumsal hesaplardan paylaşılan CHP ‘Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı animasyon video dikkat çekti. Videoda yalan jeneratörü ve insafsız yalan aracı makineleri dikkat çekerken dün yapılan açıklamalarda 5 Mayıs 2021 saat 14.00’da bir video paylaşılacak denilerek pinokyo emojisi kullanıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.