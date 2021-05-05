AK Parti'den CHP'ye animasyonlu 'Yalan Üretim Merkezi' videosu!

Yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi resmi sosyal medya hesabında saat 14.00’da yayınlanan video merak edilmeye başlandı. Video Cumhuriyet Halk Partisini eleştirirken video başlığının Yalan Üretim Merkezi olması dikkat çekti.

tarafından kurumsal hesaplardan paylaşılan‘Yalan Üretim Merkezi’ başlıklıvideo dikkat çekti. Videoda yalan jeneratörü ve insafsız yalan aracı makineleri dikkat çekerken dün yapılan açıklamalarda 5 Mayıs 2021 saat 14.00’da bir video paylaşılacak denilerek pinokyo emojisi kullanıldı.

AKP tarafından yapılan paylaşım;