AK Parti'den basın çalışanlarının aşılanma sırası için flaş teklif!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan bir açıklamada, koronavirüse karşı başlatılan aşılama uygulamalarında Kovid-19 aşı programı çerçevesinde yeni bir gruba geçildiği bildirilmişti. Öncelik sırası olarak belirlenen kategoriler ile ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından da flaş bir teklif sunuldu.
Hamza Dağ, koronavirüs salgına karşı yapılan aşılama uygulamasında, basın çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle gece gündüz demeden sahada çalışan muhabirlerin ve kameraman olarak çalışan emekçilere aşılamalarının yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu teklif değerlendirmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme durumunda olduklarını söyleyen kısa bir süre içerisinde basın emekçisi olarak çalışanlara müjdeli bir haber verme halinde olduklarını ifade etti.