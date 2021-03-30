AK Parti'den basın çalışanlarının aşılanma sırası için flaş teklif!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan bir açıklamada, koronavirüse karşı başlatılan aşılama uygulamalarında Kovid-19 aşı programı çerçevesinde yeni bir gruba geçildiği bildirilmişti. Öncelik sırası olarak belirlenen kategoriler ile ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından da flaş bir teklif sunuldu.

Sağlık çalışanlarından başlanılarak yaş sıralamasına göre uygulanan Kovid-19 aşıları şimdi 60 yaş ve üzeri vatandaşlarla bazı kronik hastalar için uygulanmaya başlandı. Öncelik sırasıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise basın organlarında çalışanları ilgilendiren bir teklifi açıkladı.

Hamza Dağ, koronavirüs salgına karşı yapılan aşılama uygulamasında, basın çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle gece gündüz demeden sahada çalışan muhabirlerin ve kameraman olarak çalışan emekçilere aşılamalarının yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu teklif değerlendirmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme durumunda olduklarını söyleyen kısa bir süre içerisinde basın emekçisi olarak çalışanlara müjdeli bir haber verme halinde olduklarını ifade etti.