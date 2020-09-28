AK Parti'de Sezai Çetin Süleymanpaşa kongresinde güven tazeledi

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı’nda 3. Olağan Kongreye tek liste katılan Sezai Çetin güven tazeledi.

İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Çetin, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazelemeyi başardı. Tekrardan ilçe başkanı olan Çetin programda yaptığı açıklamalarda, ‘’Enerji dolu taze bir yönetimle yeniden hizmet için yola çıktık.’’ diye konuştu.

Kongreye katılan isimlerin içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve partililer yer aldı.