İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi

Yeni seçim yasası üzerinde bir çalışma başlatan AK Parti, çalışmalarında sona yaklaşırken taslak teklifinde ittifak partileri içinde barajın kaldırılması ve diğer partiler içinde barajının yüzde 7’ye çekilmesi görüşü yer aldı.

11 Mart 2021 Perşembe 11:27
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Takip Et:

AK Parti tarafından yeni seçim yasası adı altında hazırlanan yasa teklifi çalışmaları sona yaklaşıyor. Kurmaylar, seçim barajının yüzde 10 olmasının bazı partiler üzerinde fazla büyüme yarattığı görüşünü savunurken mevcut partilerden daha fazla büyümenin önüne geçecek bir oran üzerinde çalışıldığını belirttiler. Yasa teklifinde ittifak partilerinde baraj uygulamasının kaldırılmasını öngörülürken ittifakta olmayan diğer partilerinde seçim barajlarının yüzde 7'ye çekilmesi görüşünü savundular.

Mevcut durumda bulunan ittifaklı seçim sistemi D'hondt Sistemi'ne göre hazırlandığı ve öncelik olarak ittifakların daha sonra da diğer partilerin çıkardığı milletvekilleri sayısının belirlendiği belirtilirken kurmaylar yeni hazırlanan teklifte oyların dağıtımıyla ilgili bir değişiklik yapılacağını ifade ettiler.

AK Parti, önümüzdeki günlerde MHP'ye bir teklif götüreceği ve 'daraltılmış bölge' sistemi adı altında hazırlanan bu teklifte yeni seçim sisteminin de olacağı kaydedilirken yapılana açıklamada bu sistemin her ilde beş vekil olarak kurgulanması dahilinde küçük illerdeki aritmetiklerin değişmeyeceği sadece büyük illerde var olan mevcut tablodaki radikal değişimlerin yaşanmayacağı yönünde bir hareket olduğu ifade edildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 11:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AK PartiYeni Seçim YasasıBaraj Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız

Popüler Haberler

Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?
En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Göz kapağı estetiği ssk karşılıyor mu? 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 11 Mart 2021 Perşembe
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
Esnaf kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak?
EDHO Yaman öldü mü, diziden çıktı mı? Engin Benli diziden ayrıldı mı?
Clubhouse uygulamasına nasıl üye olunur, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanım rehberi
MEB 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihleri belli oldu!
SSK emeklilik kaydı nedir, nasıl yapılır?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.