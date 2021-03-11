AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi

AK Parti tarafından yeni seçim yasası adı altında hazırlanan yasa teklifi çalışmaları sona yaklaşıyor. Kurmaylar, seçim barajının yüzde 10 olmasının bazı partiler üzerinde fazla büyüme yarattığı görüşünü savunurken mevcut partilerden daha fazla büyümenin önüne geçecek bir oran üzerinde çalışıldığını belirttiler. Yasa teklifinde ittifak partilerinde baraj uygulamasının kaldırılmasını öngörülürken ittifakta olmayan diğer partilerinde seçim barajlarının yüzde 7'ye çekilmesi görüşünü savundular.

Mevcut durumda bulunan ittifaklı seçim sistemi D'hondt Sistemi'ne göre hazırlandığı ve öncelik olarak ittifakların daha sonra da diğer partilerin çıkardığı milletvekilleri sayısının belirlendiği belirtilirken kurmaylar yeni hazırlanan teklifte oyların dağıtımıyla ilgili bir değişiklik yapılacağını ifade ettiler.

AK Parti, önümüzdeki günlerde MHP'ye bir teklif götüreceği ve 'daraltılmış bölge' sistemi adı altında hazırlanan bu teklifte yeni seçim sisteminin de olacağı kaydedilirken yapılana açıklamada bu sistemin her ilde beş vekil olarak kurgulanması dahilinde küçük illerdeki aritmetiklerin değişmeyeceği sadece büyük illerde var olan mevcut tablodaki radikal değişimlerin yaşanmayacağı yönünde bir hareket olduğu ifade edildi.