AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1915 Olayları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtması gerektiğini vurgulayan Çelik, “"Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar." dedi.

Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır.

Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır."