AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik twitter hesabından “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki 11 ilke açıklamasından sonra resmi twitter hesabında paylaşım yaptı. Paylaşımında hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çelik twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.