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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik twitter hesabından “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki 11 ilke hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Ömer Çelik, resmi twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik twitter hesabından “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki 11 ilke açıklamasından sonra resmi twitter hesabında paylaşım yaptı. Paylaşımında hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çelik twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:36
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ÖmerÇelikAKPSözcüsüİnsanHakları11İlke
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