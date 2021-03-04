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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Stop Erdoğan'' saldırısını kınadı

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika’nın en işlek caddelerinden biri olan New York Times Square caddesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:11
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Stop Erdoğan'' saldırısını kınadı
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New York’ta bulunan Times Meydanı’nda dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘’Stop Erdoğan’’ sloganıyla çirkin bir saldırı yapıldı. Konuyla alakalı konuşan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan bu saldırının New York’ta yaşıyor Fetocüler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Türkiye’nin düşmanı olan Fetö’ye büyük bir tepki gösteren Çelik, Fetö’nün açık açık Erdoğan düşmanlığı yaptığını söyledi. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de bu alçakça davranışı yaparak Erdoğan’ı hedef alan bu kitlerin ihanetlerine bir yenisini daha eklediğini sözlerine ekledi. Her türlü ihanet planını gerçekleştirmek için ayağa kalkan bu hainlerin amaçların Ulaşamayacağını, Türkiye’nin önünü kesemeyeceklerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alamayacaklarını, Türkiye’nin dünya sahnesinde yerini almak için mücadele ettiğini ve onlara pabuç bırakmayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:11
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Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikStop Erdoğan
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