Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Stop Erdoğan'' saldırısını kınadı

New York’ta bulunan Times Meydanı’nda dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘’’’ sloganıyla çirkin bir saldırı yapıldı. Konuyla alakalı konuşan Ak Parti Sözcüsü, yapılan bu saldırının New York’ta yaşıyor Fetocüler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Türkiye’nin düşmanı olan Fetö’ye büyük bir tepki gösteren Çelik, Fetö’nün açık açık Erdoğan düşmanlığı yaptığını söyledi. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de bu alçakça davranışı yaparak Erdoğan’ı hedef alan bu kitlerin ihanetlerine bir yenisini daha eklediğini sözlerine ekledi. Her türlü ihanet planını gerçekleştirmek için ayağa kalkan bu hainlerin amaçların Ulaşamayacağını, Türkiye’nin önünü kesemeyeceklerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alamayacaklarını, Türkiye’nin dünya sahnesinde yerini almak için mücadele ettiğini ve onlara pabuç bırakmayacağını söyledi.