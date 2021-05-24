Ak Parti seçim barajının %7’ye düşürülmesini istiyor

Bu kanun kapsamında yeni önerilere göre bir milletvekilinin kendi partisinden istifası ya da başka bir partiye geçmesi zorlaştırılacak. Bu konuda henüz kesin bir bilgi elde bulunmuyor ancak gelen bilgilere göre ak Parti bu şekilde yeni bir kanun teklifi yapmaya hazırlanıyor. Muhalefet kanadı hükümet sistemi için bu tip düzenlemelerin yapıldığını iddia ediyor. Ak Parti tarafından yapılan bu düzenlemeyi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi. Erdoğan’ın böyle bir çalışmayı onaylayıp onaylamayacağını herkes merak ediyor. Seçim barajı özellikle Meclis dışında kalan partiler için çok büyük bir sorun olarak dikkat çekiyor.
Son Güncelleme: 24.05.2021 04:38