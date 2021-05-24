Son dönemlerde siyasi partiler tarafından sık sık gündeme gelenkonusunda yeni bir gelişme yaşandı.seçim barajı için yeni bir öneride bulundu. Ak Parti seçim barajının %7’ye düşürülmesini istiyor. Yapılan çalışmalar neticesinde iktidar kanadının siyasi partiler yasası ve seçim yasası Komisyonu çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda seçim barajının düşürülmesi planlanıyor. Bu kapsamda %7 oy oranına geçen partilerin hazine yardımı alması gündeme geldi. Ayrıca sonradan kurulan partilerin gruplarına bazı sınırlamalar getirilebilir.

Bu kanun kapsamında yeni önerilere göre bir milletvekilinin kendi partisinden istifası ya da başka bir partiye geçmesi zorlaştırılacak. Bu konuda henüz kesin bir bilgi elde bulunmuyor ancak gelen bilgilere göre ak Parti bu şekilde yeni bir kanun teklifi yapmaya hazırlanıyor. Muhalefet kanadı hükümet sistemi için bu tip düzenlemelerin yapıldığını iddia ediyor. Ak Parti tarafından yapılan bu düzenlemeyi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi. Erdoğan’ın böyle bir çalışmayı onaylayıp onaylamayacağını herkes merak ediyor. Seçim barajı özellikle Meclis dışında kalan partiler için çok büyük bir sorun olarak dikkat çekiyor.