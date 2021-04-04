AK Parti MYK'dan toplantı kararı: Gündem amirallerin bildirisi!

Gece yarısı yayımlanan ve büyük tepki toplayan bildiri nedeniyle AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanma kararı aldı.

Aralarında FETÖ terör örgütünde yargılanmalarının da yapıldığıin, gece yarısı bir bildiri yayınlayarak hükümet ile birlikte milli iradeyi de hedef alması siyasete müdahale olarak yorumlandı. Kamuoyunda ve Hükümet cephesinde büyük tepki toplayan bildiri sonrası AK Parti MYK, birdüzenleme kararı aldı.

Söz konusu acil toplanma kararı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye demokrasisi tarihinde sürekli karşılaşılan bir bir bildiri ile karşı karşıya olduklarını belirterek anayasal düzene karşı işlenen söz konusu suçla ilgili savcılık kanalarının ve gerek mahkemelerin olması gereken değerlendirmeyi yapacaklarını, hukuki sürecin de darbe düşünceli temsilcilere cevap verileceğini ifade etti.