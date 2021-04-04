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AK Parti MYK'dan toplantı kararı: Gündem amirallerin bildirisi!

Emekli olarak görevden ayrına 104 amiralin yayınladığı bildiri sonrası AK Parti MYK, bir toplantı yapma kararı aldı. Toplantının yarın saat 18.00'de yapılacağı bildirildi.

04 Nisan 2021 Pazar 16:33
AK Parti MYK'dan toplantı kararı: Gündem amirallerin bildirisi!
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Gece yarısı yayımlanan ve büyük tepki toplayan bildiri nedeniyle AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanma kararı aldı.

Aralarında FETÖ terör örgütünde yargılanmalarının da yapıldığı 104 emekli amiralin, gece yarısı bir bildiri yayınlayarak hükümet ile birlikte milli iradeyi de hedef alması siyasete müdahale olarak yorumlandı. Kamuoyunda ve Hükümet cephesinde büyük tepki toplayan bildiri sonrası AK Parti MYK, bir toplantı düzenleme kararı aldı. 

Söz konusu acil toplanma kararı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye demokrasisi tarihinde sürekli karşılaşılan bir bir bildiri ile karşı karşıya olduklarını belirterek anayasal düzene karşı işlenen söz konusu suçla ilgili savcılık kanalarının ve gerek mahkemelerin olması gereken değerlendirmeyi yapacaklarını, hukuki sürecin de darbe düşünceli temsilcilere cevap verileceğini ifade etti.



Son Güncelleme: 04.04.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMYK104 Emekli AmiralBildiriToplantı
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