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AK Parti MKYK listesi belli oldu

Bugün gerçekleştirilen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AK partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan isimler netleşti.

25 Mart 2021 Perşembe 13:27
AK Parti MKYK listesi belli oldu
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Bugün gerçekleştirilen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AK partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan isimler netleşti.

Merakla beklenen AK Partinin MKYK listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından tek tek isimler okunarak açıklandı.

MKYK asıl üyelerin isimleri:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Peker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Memet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

MKYK yedek üyeliği ise şu isimlerden oluştu:

"Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kunaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, M. Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Kaçar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, M. Fatih Gök, Ahmet Fethan Baykoç."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Ahmet Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alpraslan, Zahir Soğanda olurken, listede yedek üyelik için Abdülmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir, Vahit Atalan'ın isimleri yer aldı.

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği Yalçın Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci, yedek üyeliği adayları Alim Tunç, Necip Filiz olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliği Kemalettin Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu, Serap Yahşi Yaşar, yedek üyeliği için adaylar Feyzi Sevgili, Zülfiye Füsun Kümet isimlerinden oluştu.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMKYK Listesi
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