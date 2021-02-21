AK Parti İstanbul yeni başkanı kim olacak? Bayram Şenocak yerine kim gelecek, adaylar kimler?

Vatandaşlar AK Parti’nin İstanbul başkanının kim olacağını ve Bayram Şenocak’ın yerine kimin geleceğini ve kimlerin aday olduğunu merakla araştırıyor.

Bayram Şenocak yerine kim başkanlığa aday olacak?

AKP İstanbul başkanının kim olacağı henüz belirli değil ancak Bayram Şenocak başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı. AKP İstanbul il başkanının kim olacağını genel merkezin kimi istediğini henüz belirlemedi. AKP İstanbul’da başkan krizi yaşayabilir. Fakat Bayram Şenocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan 7.Olağan Kongresi’nde başkanlık için tekrardan aday olmayacağını belirtti.

Bayram Şenocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

“24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum.”

“Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için ‘Durmak Yok Yola Devam!” şeklinde paylaşım yaptı.