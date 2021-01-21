Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı adayı Harun Özer kimdir?

İlerleyen günlerde AK Parti tarafından yapılacak olan Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresine belediye meclis üyesi Harun Özer’in aday gösterilmesi sonrasında pek çok kişi Harun Özer’i araştırmaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın açıklamaları ile adaylığı belirtilen Özer için; Merkezimizle yapılan görüşmeler sonucunda, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Esenyurt İlçe Başkanlığımızın 5. Olağan Kongresinde Harun Özer İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun’ açıklaması dikkat çekti.

Harun Özer kimdir?

1972 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen Özer, Esenyurt Nakipoğlu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan ve başarı ile biten Özer halen Anadolu Üniversitesi öğrencisidir.

Harun Özer’in siyasi hayatı

1994 Yılı Refah Partisi Esenyurt Belde Yön.Kur.Üyeliği

1998 Yılı Fazilet Partisi Esenyurt Belde Kurucusu

Fazilet Partisi Esenyurt Belde Başkan Yardımcısı

2001 Yılı Ak Parti Esenyurt Belde Kurucusu

2001 – 2003 Yılı Ak Parti Esenyurt Belde Başkan Yardımcısı

2003 – 2004 Ak Parti Esenyurt Belde Başkanlığı

2009 – 2014 Yılı Ak Parti Esenyurt İlçe Başkan Yardımcılığı

2010 Yılı Referandum Ak Parti Esenyurt Skm Başkanlığı

2011 Genel Seçimlerinde Ak Parti Esenyurt Skm Başkanlığı

2014 Yerel Seçimlerde Ak Parti Esenyurt Skm Başkanlığı

2014 Yılı Yerel Seçimlerinde Ak Parti İbb ve Esenyurt Belediye Meclis Üyeliği