Ak Parti Batman İl Teşkilatı Adnan Menderes'i anıyor

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Adnan Menderes, Ak Parti Batman İl Teşkilatı tarafından anıldı. Adnan Menderes ölüm yıldönümünde anılıyor. Yapılan açıklamada, o dönem hukuk askıya alındığı, Siyasal düzene ve toplumsal düzene karşı büyük bir darbe gerçekleştiği, bu darbenin milletimize hiçbir fayda getirmediğini, Türkiye’nin motivasyonunu, moralini, ekonomisini ve demokrasisini perişan ettiğini ifade edildi. Bu darbenin Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürdü söylerdi.
Son Güncelleme: 27.05.2021 14:55