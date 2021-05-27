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Ak Parti Batman İl Teşkilatı Adnan Menderes'i anıyor

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Adnan Menderes, Ak Parti Batman İl Teşkilatı tarafından anıldı. Adnan Menderes ölüm yıldönümünde anılıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:55
Ak Parti Batman İl Teşkilatı Adnan Menderes'i anıyor
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27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbe sonrasında idam kararı verilen Türkiye cumhuriyeti eski Başbakanı Adnan Menderes acı bir şekilde idam edilmişti. O demin dönemin şartları gereği insanlık ve demokrasi gelişmemişti. Dönemin en çok çalışan kişileri arasında yer alan Başbakan Adnan Menderes, darbe sonrasında idam kurbanı olmuştu. Ülkemizin bir daha böyle kötü dönemler geçirmemesini diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Adnan Menderes, Ak Parti Batman İl Teşkilatı tarafından anıldı. Adnan Menderes ölüm yıldönümünde anılıyor. Yapılan açıklamada, o dönem hukuk askıya alındığı, Siyasal düzene ve toplumsal düzene karşı büyük bir darbe gerçekleştiği, bu darbenin milletimize hiçbir fayda getirmediğini, Türkiye’nin motivasyonunu, moralini, ekonomisini ve demokrasisini perişan ettiğini ifade edildi. Bu darbenin Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürdü söylerdi.


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Adnan MenderesAk Parti Batman
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